Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 60,73 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 60,73 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 60,73 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 60,73 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,99 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 60,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,23 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerdeki sınırlı ilerleme nedeniyle petrolde talep düşüşü yaşanacağı endişeleri fiyatları düşüş yönünde etkiliyor.

Uzmanlar, ABD'de haftalık petrol stoklarının artacağı beklentisinin de küresel petrol fiyatlarının yönünü aşağıya çevireceğini kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,85 ile 61,02 dolar aralığının direnç, 60,68 ile 60,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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