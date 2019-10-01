Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 60 doların altına indi
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Brent petrolün varili 60 doların altına indi

1 saat önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,18 dolara geriledi.

Brent petrolün varili 60 doların altına indi, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,18 dolara geriledi.

Gün içinde 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varili, saat 21.03 itibarıyla yüzde 2,4 azalışla 59,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,16 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklenenden düşük gelmesinin, küresel piyasalarda enerji talebini düşüreceğini ve bu durumun, fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu belirtiyor.

ABD'de eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi 47,8 olarak açıklandı. Beklenti, endeksin 50,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin artacağına yönelik sinyaller de petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,76 ile 61,51 dolar aralığının direnç, 58,66 ile 57,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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