Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,06 dolar
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Brent petrolün varili 61,06 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61,06 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 61,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,16 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreten ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda üretim kesintilerini artırma beklentisinin fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,12 ile 61,21 dolar aralığının direnç, 61,03 ile 60,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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