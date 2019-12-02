Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,30 dolar
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Brent petrolün varili 61,30 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61,30 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,30 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,86 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,43 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 61,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,09 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar ve yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıya odaklandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol üretim kesintilerini arttırabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun gerçekleşmesi halinde ham petrol fiyatlarının yükselebileceğini kaydetti.

Öte yandan, uzmanlar, OPEC'in üretim kesintisinde değişiklik yapmaması durumunda ise fiyatlar üzerinde baskı oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,37 ile 61,48 dolar aralığının direnç, 61,26 ile 61,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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