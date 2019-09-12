Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,33 dolar
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Brent petrolün varili 61,33 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 61,33 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61,33 dolar, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 61,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,24 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 61,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,09 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,9 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 416,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında bazı ürünlerin tarife kapsamından çıkarılması ve bazı ürünlere ise tarife uygulamasının ertelenmesiyle piyasalarda iki ülke arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceği beklentisi oluştuğunu belirtiyor. Bu beklentinin, petrol fiyatlarının yükselişini destekleyeceği tahmin ediliyor.

Küresel piyasalarda bugün, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 61,34 ile 61,59 dolar aralığının direnç, 61,09 ile 60,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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