Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,55 dolar
Son Dakika Ekonomi Haber

Brent petrolün varili 61,55 dolar

1 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61,55 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,55 dolardan işlem görüyor.
Dün 63,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,51 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 61,55 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,92 dolardan alıcı buldu.
ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 61,15 ile 61,37 dolar aralığının direnç, 60,70 ile 60,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak! Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,55 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]