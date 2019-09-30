Brent petrolün varili 61,68 dolar
1 saat önce
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01
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