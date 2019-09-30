Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,68 dolar
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Brent petrolün varili 61,68 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61,68 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01 
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