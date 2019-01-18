Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 61,93 Dolar

Brent Petrolün Varili 61,93 Dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 61,93 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 61,93 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 61,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,55 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,20 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 1,19'luk artışla 61,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aralık ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, günlük ham petrol üretimi geçen yılın aralık ayında kasım ayına göre günlük 751 bin varil azalarak 31 milyon 580 bin varile düştü.

Rapora göre, aralıkta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak 100 milyon 20 bin varil oldu.

Uzmanlar, aralıktaki bu arz düşüşünün ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuçların çıkabileceği haberlerinin de petrol piyasalarına olumlu yansıdığı ifade ediliyor.

Petrol piyasasında bugün Uluslararası Enerji Ajansının "Aralık Ayı Petrol Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 61,92 ila 62,09 dolar aralığının direnç, 61,58 ila 61,75 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Sabah, Aralık, Ekonomi
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