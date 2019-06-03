Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 61,93 dolar
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Brent petrolün varili 61,93 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,93 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 61,93 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,93 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 65,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,56 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 61,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53 dolardan alıcı buldu.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 800'e yükseldi.
ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,3 milyon varille rekor seviyede seyretmesi, ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Brent petrolde teknik olarak 61,44 ile 61,75 dolar aralığının direnç, 60,82 ile 61,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Ekonomi
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