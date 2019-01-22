Brent Petrolün Varili 62,11 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,11 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,11 dolardan işlem görüyor.



Pazartesi gününe 62,58 dolardan başlayan ve gün içinde 63,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,70 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,94'lük azalışla 62,11 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,41 dolardan alıcı buldu.



Dün, Çin'in geçen yıl 1990'dan beri en düşük büyüme seviyesine ulaştığı açıklandı. Böylece ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla küresel talebin azalacağı endişeleri petrol fiyatlarını düşürdü.



Öte yandan, uzmanlar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerin petrol kesintisi kararı ve İran'ın azalan petrol ihracatının fiyatların düşüşünü engellediğini kaydetti.



Brent petrolde, teknik olarak 62,25 ila 62,53 dolar aralığının direnç, 61,69 ila 61,97 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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