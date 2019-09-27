Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 62,28 dolar
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Brent petrolün varili 62,28 dolar

7 dakika önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,28 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,28 dolar, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 62,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,19 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın üretimini normal seviyelere çektiğini açıklamasıyla fiyatlarda gerileme görüldü.

Brent petrolde teknik olarak 62,37 ile 62,44 dolar aralığının direnç, 62,07 ile 61,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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