Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 62,30 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 62,30 dolar

Brent petrolün varili 62,30 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,30 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,14 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 62,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 56,64 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığında her iki ülkeden gelen olumlu sinyallere işaret eden uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan söz konusu ülkelerin bu yıl bitmeden anlaşmaya varmasının küresel ekonomik büyüme görünümü ve dünya genelindeki petrol talebi açısından önemine dikkati çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,35 ile 62,45 dolar aralığının direnç, 62,19 ile 62,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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