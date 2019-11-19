Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 62,36 dolar
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Brent petrolün varili 62,36 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,36 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,36 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 62,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,92 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik belirsizliğinin etkili olduğu küresel piyasalarda petrol fiyatları yatay seyrine devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,35 ile 62,49 dolar aralığının direnç, 62,21 ile 62,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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