Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 62,38 dolar
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Brent petrolün varili 62,38 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,38 dolar, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 62,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,86 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gelirimin artacağına ilişkin sinyaller piyasada talebin düşeceği endişesini artırıyor. Bu durum, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Çin'i haksız ticaret uygulamaları nedeniyle suçlamış ve ağır bir dille eleştirmişti.

Brent petrolde teknik olarak 62,66 ile 62,77 dolar aralığının direnç, 61,65 ile 60,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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