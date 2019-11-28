Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 62,76 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 62,76 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 62,76 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,76 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,76 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 62,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,80 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, bunun küresel petrol talebini ve fiyatları olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD'nin haftalık ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,9 milyon varile ulaşarak yeni bir rekor kırması ve ülkedeki ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisi olan 0,4 milyon varillik düşüşün aksine 1,6 milyon varil artış göstermesi, küresel petrol piyasasında arz fazlasının artmasına neden olarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,84 ile 62,92 dolar aralığının direnç, 62,73 ile 62,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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