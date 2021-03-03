Brent petrolün varili 62,91 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 62,91 dolar

03.03.2021 09:31
Brent petrolün varili 62,91 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,91 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 62,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının petrol talebinde toparlanma beklentilerini güçlendirmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı sonuna kadar ellerinde her ABD'liye yetecek kadar Kovid-19 aşısı olacağını belirtti.

Biden ayrıca, dünyanın en büyük ilaç üretim şirketlerinden Merck&Co'nun, Johnson&Johnson'ın hafta sonu onay alan Kovid-19 aşısını üreteceğini kaydetti.

OPEC toplantısının fiyatlara etkisi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, nisan ayı itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını belirleyeceği yarınki toplantısında, üretimi ne kadar artıracağına dair belirsizlik fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Piyasalarda, Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik üretim kesintisinden vazgeçeceği öngörülürken grubun toplam üretim miktarına ilişkin farklı artış beklentileri oluştu.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının artacağı öngörüsünün, ülkede talebin azalacağı endişelerini güçlendirmesi de fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7,4 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 63,18 ile 63,72 dolar aralığının direnç, 62,64 ile 62,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 62,91 dolar - Son Dakika Ekonomi


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