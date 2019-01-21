Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 62,93 Dolar

Brent Petrolün Varili 62,93 Dolar

27 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,93 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 62,93 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,93 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününe 61,25 dolardan başlayan ve gün içinde 63,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,58 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,55 artışla 62,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 54,07 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki rafineri kaynaklı petrol talebinin beklenenin çok üzerinde gelmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı üretici ülkelerin arz kesintisi, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Brent petrolde, teknik olarak 62,94 ila 63,15 dolar aralığının direnç, 62,52 ila 62,73 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Sabah, Ekonomi
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