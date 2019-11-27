Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 63,06 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 63,06 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 63,06 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,06 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 63,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,23 dolardan alıcı buldu.

Gelecek hafta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasını Haziran 2020'ye kadar uzatabilme olasılığı petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin'in henüz ticaret anlaşması yapamaması ise küresel ekonomik büyümeyi ve dünya genelinde petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,17 ile 63,25 dolar aralığının direnç, 63,03 ile 63,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 63,06 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]