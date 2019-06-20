Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 63,37 dolar
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Brent petrolün varili 63,37 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,37 dolar, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,37 dolardan işlem görüyor.
Dün 62,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,66 yükselişle 63,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,35 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,6) düşerek 482,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,2 milyon varil artış kaydetmişti.
Uzmanlar, ABD'de düşen petrol stoklarının küresel petrol fiyatlarında toparlanmaya sebep olduğunu belirtiyor.
Bu arada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), gelecek hafta yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ve 6. Bakanlar Toplantısı 1- 2 Temmuz'a ertelendi.
OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 15. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısının da 1 Temmuz'da yapılacağı kaydedildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantı öncesinde, tarafların kısıntıları devam ettireceği beklentilerini güçlendiren açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.
Brent petrolde teknik olarak 63,30 ile 63,51 dolar aralığının direnç, 62,34 ile 62,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi
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