Brent petrolün varili 63,37 dolar
57 dakika önce
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,37 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,37 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38
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