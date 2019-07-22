Brent petrolün varili 63,40 dolar
49 dakika önce
Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 63,40 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 63,40 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:47
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