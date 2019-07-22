Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 63,40 dolar
Son Dakika Ekonomi Haber

Brent petrolün varili 63,40 dolar

49 dakika önce

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 63,40 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,40 dolar, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 63,40 dolardan işlem görüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş aramak için Küçükçekmece'de evden çıktı, cesedi Avcılar sahilde bulundu Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi Sultangazi'de asansörde sıkışan adam hayatını kaybetti Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:37:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 63,40 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]