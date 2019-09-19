Brent petrolün varili 63,75 dolar
1 saat önce
Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 63,75 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 63,75 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00
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