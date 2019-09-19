Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 63,75 dolar
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Brent petrolün varili 63,75 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 63,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,75 dolar, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 63,75 dolardan işlem görüyor.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00 
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