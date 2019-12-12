Brent petrolün varili 64,02 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 64,02 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 64,02 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,02 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,02 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,93 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 64,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,90 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün Washington'da düzenlenen toplantısında 2021'e kadar politika faizinde değişiklik yapılmaması kararına işaret ederek, bu durumun küresel piyasada doları zayıflattığını belirtti. Böylece dolara endeksli petrol fiyatlarında da talep artışı nedeniyle yukarı yönlü hareketlenmeler görüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 447,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bu da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 64,05 ile 64,13 dolar aralığının direnç, 63,97 ile 63,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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