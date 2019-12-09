Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,21 dolar
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 64,21 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 64,21 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 64,21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,21 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 64,21 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 64,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,94 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin geçen hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı toplantıda, toplam ham petrol üretim miktarlarını ek olarak günlük 500 bin varil daha düşürme kararı bugün piyasalarda petrol fiyatlarını desteklemeye yardımcı olamadı.

Küresel petrol talebi ise ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının henüz çözüme ulaşamaması nedeniyle zayıf kalmaya devam ediyor.

Çin'in kasım ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 4 ay üst üste düşüş kaydetti. Öte yandan, aynı dönemde, Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 23 azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 64,22 ile 64,34 dolar aralığının direnç, 64,10 ile 63,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Avusturya, Viyana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde! İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 2 bin 578 lira altında bize gelmeyin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 15:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,21 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]