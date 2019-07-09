Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,30 dolar
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Brent petrolün varili 64,30 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,30 dolar, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,30 dolardan işlem görüyor.
Dün 65,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,20 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 64,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,45 dolardan alıcı buldu.
Orta Doğu'daki gerginlikler ve OPEC ile OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısına gitmeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Dün, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.
Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Donald Trump başkanlığında İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak." açıklaması yaptı.
Öte yandan, dünyada petrol tüketiminde başı çeken ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 64,28 ile 64,42 dolar aralığının direnç, 63,73 ile 63,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:36 Kaynak: AA
Teksas, İran, Ekonomi
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