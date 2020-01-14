Brent petrolün varili 64,36 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 64,36 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 64,36 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,36 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,12 dolardan alıcı buldu.

ABD ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'den bu etiketi kaldırırken, iki ülke arasındaki "Birinci Aşama" ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'den yılda 50 milyar dolarlık tarım ürünü ve gelecek iki yılda toplam 200 milyar dolarlık Amerikan menşeli mal satın almayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi arasındaki ticari sorunların çözülmeye başlamasıyla bu yıl küresel petrol talebinin artması ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,40 ile 64,45 dolar aralığının direnç, 64,20 ile 64,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı
Çin'de yolda oluşan dev çukur yolcu otobüsünü yuttu: Altı ölü Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 16:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 64,36 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]