Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,50 dolar
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Brent petrolün varili 64,50 dolar

21 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,50 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,50 dolardan işlem görüyor.
Dün 64,97 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı günü 65,19 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 düşüşle 64,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,08 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,3 milyon varille rekor seviyede seyretmesi, ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Öte yandan ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 64,61 ile 64,72 dolar aralığının direnç, 64,39 ile 64,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:41 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi
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