Brent petrolün varili 64,57 dolar
1 saat önce
Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27
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