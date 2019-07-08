Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,57 dolar
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Brent petrolün varili 64,57 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,57 dolar, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27 
Ekonomi
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