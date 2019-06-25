Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,59 dolar
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Brent petrolün varili 64,59 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,59 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,59 dolar, System.String[]
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,59 dolardan işlem görüyor.
Dün 65,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 64,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,65 dolardan alıcı buldu.
Piyasalarda, İran-ABD geriliminin çatışmaya dönüşmeyeceği beklentisiyle petrol fiyatları düşüş eğilimine girdi.
Ayrıca, G20 liderler zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek olası buluşmadan ticaret savaşlarını bitirecek bir uzlaşma beklenmiyor.
Brent petrolde teknik olarak 64,98 ile 65,84 dolar aralığının direnç, 62,54 ile 63,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Şi Cinping, Teksas, Ekonomi
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