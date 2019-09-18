Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,81 dolar
Son Dakika Ekonomi Haber

Brent petrolün varili 64,81 dolar

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 64,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,81 dolar, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 64,81 dolardan işlem görüyor.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum İran'dan Aramco saldırısıyla ilgili açıklama Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 64,81 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]