Brent Petrolün Varili 65,26 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,26 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,26 dolardan işlem görüyor.



Dün 64,94 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,48 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,33'lük azalışla 65,26 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,21 azalışla 56,31 dolardan alıcı buldu.



Çin'in bu yılki büyüme oranı tahminini yüzde 6,6'dan yüzde 6-6,5 aralığına çekmesi, piyasalarda talep kaynaklı endişelerin oluşmasına yol açarak fiyatlarda aşağı yönlü bir baskı yaratırken, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentiler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın petrol üretim kesintisi ise fiyatlara destek sağlıyor.



Piyasalar, OPEC üyesi Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'nin yeniden üretime açılmasını da yakından takip ediyor. Uzmanlar, günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare'de yaklaşık üç aydır üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin yaklaşık 1,8 milyar dolar zarara uğradığını belirtiyor.



Brent petrolde, teknik olarak 65,40 ila 65,51 dolar aralığının direnç, 64,18 ila 65,29 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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