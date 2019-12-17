Brent petrolün varili 65,39 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 65,39 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 65,39 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,39 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,39 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,29 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 65,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,13 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının küresel petrol talebini arttıracağına dikkati çeken uzmanlar, petrol fiyatlarının yükseldiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,45 ile 65,54 dolar aralığının direnç, 65,36 ile 65,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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