Brent petrolün varili 65,59 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 65,59 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 65,59 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,59 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,59 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 65,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,76 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirten Trump, "İran büyük ihtimalle saldırı pozisyonundan çıkıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da son günlerde artan güvenlik endişelerinin yumuşadığına dikkati çeken uzmanlar, bölgeden küresel piyasalara yapılan ham petrol ihracatıyla ilgili risklerin azaldığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,97 ile 66,19 dolar aralığının direnç, 65,53 ile 65,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Donald Trump, Teksas, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD-İran ordusunun karşılaştırıldığı listede İran'ın üstün olduğu tek alan var
İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi

Son Dakika Haberleri
16:00 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:58 Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı - Son Dakika Ekonomi
15:52 Bakan Albayrak, Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika Ekonomi
15:52 Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin "Kış Kampı" 27-31 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi
15:52 EGİAD Başkanı Hakan İnci: "Hükümetimiz ekonomimizin daha iyiye gitmesi mücadele veriyor" - Son Dakika Ekonomi
13:53 Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor - Son Dakika Ekonomi
13:38 Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:13:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 65,59 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]