Brent petrolün varili 65,60 dolar
26 dakika önce
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,60 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,60 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:53
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