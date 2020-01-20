Brent petrolün varili 65,74 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 65,74 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 65,74 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,74 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,74 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,74 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 65,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak, 673'e yükseldi.

Uzmanlar, Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların beş petrol ihraç limanını kapatmasının küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişesi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatların yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,72 ile 65,80 dolar aralığının direnç, 65,64 ile 64,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı
Darbeci Hafter'den bir skandal hamle daha! Libya'nın güneyindeki petrol sahası kapatıldı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 65,74 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]