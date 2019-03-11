Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 65,95 Dolar

Brent Petrolün Varili 65,95 Dolar

16 dakika önce

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 65,95 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 65,95 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 65,95 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,09 dolardan güne başlayan ve gün içinde yatay seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 65,95 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısma kararı ve ABD'de azalan petrol sondaj kulesi sayısı fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2- 8 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 9 düşerek 834'e geriledi.

Küresel piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın "2019 Petrol Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 66,02 ila 66,13 dolar aralığının direnç, 65,80 ila 65,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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