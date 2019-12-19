Brent petrolün varili 66,27 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 66,27 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 66,27 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,27 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 66,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,95 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 446,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 0,8 milyon varil artış kaydetmişti.

Uzmanlar, ABD ticari ham petrol stoklarında görülen 1,1 milyon varil azalış sebebiyle küresel petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, arz yönünde gösterdiği destekleyici etkiyle fiyatların son 3 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştığı kaydediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,17 ile 66,20 dolar aralığının direnç, 66,14 ile 66,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hobisiydi işi oldu, şimdi birçok ülkeye tespih satıyor
20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler Siirt'te 11,2 milyon varillik petrol yatağı bulundu Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler

Son Dakika Haberleri
16:18 Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:12 Elbistan'dan Çin'e mermer ihracatı - Son Dakika Ekonomi
16:10 Üreticilere yüzde 40 hibe ile destek - Son Dakika Ekonomi
15:58 Hatalı basım olan 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika Ekonomi
15:55 Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL - Son Dakika Ekonomi
15:38 Siirt'te 11,2 milyon varillik petrol yatağı bulundu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:23:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 66,27 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]