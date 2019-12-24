Brent petrolün varili 66,27 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 66,27 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 66,27 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,27 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 66,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,57 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Alexandr Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının küresel petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini kaydetti.

Ayrıca, Çin-ABD arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanmasına dair olumlu beklentilerin, fiyatların yükselişinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,56 ile 66,75 dolar aralığının direnç, 66,13 ile 65,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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