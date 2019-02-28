Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 66,28 Dolar

Brent Petrolün Varili 66,28 Dolar

49 dakika önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,28 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 66,28 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,70 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,50 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,3'lük düşüşle 66,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,76 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin haftalık ticari ham petrol stoklarında düşüş görülmesiyle dün yükselişe geçen petrol fiyatlarında, piyasalarda küresel ekonomideki büyüme kaygılarının artmasıyla bugün yeniden düşüş yaşandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil (yüzde 1,9) azalışla 445,9 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak bilinen Japonya'da sanayi üretiminin ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 gerileyerek son 1 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesinin, bu yıl küresel petrol talebinin düşük olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdiğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 66,39 ila 66,51 dolar aralığının direnç, 66,15 ila 66,27 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Sabah, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi Ahmet Kural'la Şiddet Gerekçesiyle Mahkemelik Olan Sıla, Amerika Medyasına Haber Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 66,28 Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]