Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 66,40 Dolar

Brent Petrolün Varili 66,40 Dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 66,40 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 66,40 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,95 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim kesintisi, ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırımlarının arz tarafında gerilemeye yol açtığını kaydediyor.

Küresel ekonomilerdeki daralma endişesinin petrol talebini azaltacağı ve bu nedenle fiyatların gerileyebileceği belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,35 ila 66,49 dolar aralığının direnç, 66,07 ila 66,21 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Opec, Sabah, Ekonomi
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