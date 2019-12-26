Brent petrolün varili 66,40 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 66,40 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 66,40 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,40 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.

Noel tatili nedeniyle dün piyasalarda işlem yapılmadı. Salı günü 66,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,76 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 66,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,36 dolardan alıcı buldu.

ABD-Çin ticaret anlaşmasının ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının etkileri fiyatlara olumlu yansımaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,49 ile 67,60 dolar aralığının direnç, 66,70 ile 65,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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