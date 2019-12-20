Brent petrolün varili 66,53 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 66,53 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 66,53 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,53 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 66,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,19 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlarına dair iyimserlik dolayısıyla yüksek seyrini sürdürüyor.

Uzmanlar, en son Çin'in, ABD kaynaklı petrol ve kimyevi ürünlere uyguladığı vergileri 12 ay boyunca kaldırdığını duyurmasının, ABD-Çin ticari anlaşmasına dair olumlu beklentileri artırdığını ifade ediyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen diğer bir unsur olduğu belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,70 ile 66,79 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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