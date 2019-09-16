Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 66,57 dolara çıktı
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Brent petrolün varili 66,57 dolara çıktı

47 dakika önce

Brent petrolün varili Suudi Arabistan'daki iki önemli petrol tesisinin saldırıya uğramasının ardından haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,57 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,57 dolara çıktı, System.String[]

Brent petrolün varili Suudi Arabistan'daki iki önemli petrol tesisinin saldırıya uğramasının ardından haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,57 dolardan işlem görüyor.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:55 
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