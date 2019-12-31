Brent petrolün varili 66,58 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 66,58 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 66,58 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,58 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,58 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 67,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 66,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,56 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının devreye girmesi ve ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının haftaya imzalanacağına dair beklentiler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Ayrıca, ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları ve ülkede devam eden gösteriler sebebiyle kapanan Irak'ın Nasiriye petrol sahası üretime yeniden başladı.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 441,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Brent petrolde teknik olarak 66,69 ile 66,77 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY ile Boeing arasındaki uçak krizi çözüldü! Amerikalı şirket tazminat ödeyecek
Yılın son gününde dolar ne kadar? İşte son durum 80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu "Cehenneme düştük" paylaşımıyla dikkat çekti Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
16:06 Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika Ekonomi
16:06 Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi
15:59 TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı - Son Dakika Ekonomi
15:57 KOBİDER/Özgenç: İmar affı ödemelerine ek süre verilsin barış bozulmasın - Son Dakika Ekonomi
15:57 Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 66,58 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]