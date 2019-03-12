Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 66,69 Dolar

Brent Petrolün Varili 66,69 Dolar

51 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,69 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 66,69 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,78 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,73 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.51 itibarıyla yüzde 0,06'lık düşüşle 66,69 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,94 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısma kararının küresel piyasalarda etkisini artırdığını ifade etti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından dün yayınlanan "Petrol 2019" raporunda, ABD'nin ham petrol ihracatının 2024'te Rusya'yı geride bırakacağı ve Suudi Arabistan'ı yakalayacağı belirtildi.

Raporda, ABD'nin İran ve Venezuela üzerindeki yaptırımları nedeniyle bu iki ülkenin ham petrol üretiminin bu yıl geçen yıla göre toplam 1,76 milyon varil azalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Günlük ortalama petrol üretiminin İran'da 3,85 milyon varilden 2,65 milyon varile düşeceği ifade edilen raporda, Venezuela'da ise üretimin 1,31 milyon varilden 750 bin varile gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Brent petrolde, teknik olarak 66,74 ila 66,95 dolar aralığının direnç, 66,32 ila 65,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Sabah, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Şair İsmet Özel, Kalp Krizi Geçirdi Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi

ABD, Venezuela'da Görev Yapan Personelini Geri Çekiyor Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 11:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 66,69 Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]