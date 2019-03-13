Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 66,86 Dolar

Brent Petrolün Varili 66,86 Dolar

23 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,86 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 66,86 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,71 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,83 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 66,86 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,16 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasada petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı ülkelerin kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela yaptırımları nedeniyle bir miktar yükseliş gösterdi.

Küresel piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin "Mart 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 66,95 ila 67,10 dolar aralığının direnç, 66,65 ila 66,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Opec, Sabah, Ekonomi
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