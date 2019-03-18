Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 67,25 Dolar

Brent Petrolün Varili 67,25 Dolar

24 dakika önce

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67,25 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 67,25 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67,25 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,18 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,07 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 67,25 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,54 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretimi azaltması ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların fiyatların düşüşünü engellediğini kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,19 ila 67,35 dolar aralığının direnç, 66,87 ila 67,03 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Sabah, Ekonomi
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