Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 67,81 dolara yükseldi

Brent petrolün varili 67,81 dolara yükseldi

18 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 67,81 dolara yükseldi, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,81 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10 

Ekonomi
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