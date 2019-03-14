Brent petrolün varili 67,81 dolara yükseldi
18 dakika önce
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,81 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,81 dolardan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10
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