Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 67,92 Dolar

Brent Petrolün Varili 67,92 Dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 67,92 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 67,92 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 67,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,70 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,32'lik artışla 67,92 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,87 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü üretim kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların fiyatların hızlı düşüşünü engellediğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 67,90 ila 68,06 dolar aralığının direnç, 67,58 ila 67,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Sabah, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 67,92 Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]