Brent petrolün varili 67,97 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 67,97 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 67,97 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 67,97 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü bu seviyeden tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 67,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,77 dolardan alıcı buldu.

ABD'de 1 Kasım'da başlayan ve 25 Aralık'a kadar devam eden tatil sezonunda bu yıl internetten yapılan satışlar geçen yıla göre yüzde 18,8 artarak rekor kırdı.

Dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD'den gelen güçlü verilerin gelecek yıl petrol talebine olumlu yansımasının beklendiğine işaret eden uzmanlar, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,03 ile 68,07 dolar aralığının direnç, 67,99 ile 67,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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